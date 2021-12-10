CİNAYET İŞLEYİP ARKADAŞINA İTİRAF ETTİ - Son Dakika

BEYOĞLU'nda İbrahim Yelken(60)'i bıçaklayarak öldüren Fikret H. (61) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin cinayeti işledikten sonra en yakın arkadaşının evine gidip itirafta bulunduğu ardından kaçtığı belirlendi.O

Beyoğlu, Hacı Ahmet Mahallesinde 6 Aralık 2021 tarihinde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda Fikret H. ve İbrahim Yelken karşılıklı küfürleşme yüzünden kavga etti. Kavga sırasında İbrahim Yelken, bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan İbrahim Yelken hayatını kaybetti.

ARKADAŞINA İTİRAF ETMİŞ

Polis tarafından olaydan soruşturma açıldı. Bu arada polise başvuran A.O.T. arkadaşı olan Fikret H. adlı kişinin telefonla arayarak Eyüpsultan'da bulunan evine geldiğini ve cinayeti itiraf ettiğini söyledi. A.O.T. "Geldiğinde alkollüydü. Bir süre sohbet ettik. Bu sırada bana İbrahim Yelken'i öldürdüğünü söyleyip evden ayrıldı." dedi. Bu ihbar üzerine polis Fikret H.'yi her yerde aramaya başladı. Şüphelinin izi kısa süre içinde Pendik'te bulundu. Kavakpınar mahallesinde operasyon yapan ekipler şüpheli Fikret H.'yi gözaltına aldı. Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin daha önce de çeşitli suçlardan 6 kez gözaltına alındığı belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı tutuklanarak cezaevine gönderildi.