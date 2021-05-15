Son dakika haber! Cinayet işleyip, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi - Son Dakika

Cinayet işleyip, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi
Jandarma köyün giriş çıkışlarını kapattı
DÜZCE - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi öldüren şahıs, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi. Olay yerindeki hareketlilik sürüyor.
Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.B. isimli şahıs bir kişiyi silahla vurdu. Bölgeye giden jandarma ekipleri ile çatışmaya giren şahıs için köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
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