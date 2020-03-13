Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı

6 saat önce

Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren ve polise teslim olan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren ve polise teslim olan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olay, Çorlu'da Kazımiye Mahallesi Yakut Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda meydana gelmiş, apartmanın ikinci katındaki dairesinde oğlu ve kızı ile yaşadığı kaydedilen Günay Seferova adlı yabancı uyruklu kadın ile iddialara göre birliktelik yaşadığı Tarık T. arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında Günay Seferova'yı boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 8 defa bıçaklayan Tarık T. kadının ölümüne neden olmuştu.

Olayın ardından karakola giderek cinayeti itiraf eden ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesine başvurulan katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 04:07:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]