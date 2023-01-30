Karısını sokakta kurşun yağdırarak öldürdü! Korkunç cinayet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Dün gece yarısı saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak'ta iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi Canan Semiz ile sokakta tartışmaya başlayan Serdar Semiz, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine ateş etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Canan Semiz, yere yığılırken, Serdar Semiz olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Canan Semiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

CİNAYET ANI KAMERADA

Sokakta işlenen cinayet güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Serdar Semiz'in bir süre konuştuğu eşi Canan Semiz'e silahla ateş ettiği sonrasında ise koşarak kaçtığı yer alıyor.