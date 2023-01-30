Karısını sokakta kurşun yağdırarak öldürdü! Korkunç cinayet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - Son Dakika
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Karısını sokakta kurşun yağdırarak öldürdü! Korkunç cinayet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

30.01.2023 12:15

Esenler'de boşanma aşamasında olduğu eşini konuşma bahanesiyle yanına çağıran Serdar Semiz, barışma teklifi etti. Semiz, teklifini kabul etmeyen eşi Canan Semiz'i silahla ateş ederek öldürdü. Semiz'in eşine kurşun yağdırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün gece yarısı saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak'ta iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi Canan Semiz ile sokakta tartışmaya başlayan Serdar Semiz, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine ateş etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Canan Semiz, yere yığılırken, Serdar Semiz olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Canan Semiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

CİNAYET ANI KAMERADA

Sokakta işlenen cinayet güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Serdar Semiz'in bir süre konuştuğu eşi Canan Semiz'e silahla ateş ettiği sonrasında ise koşarak kaçtığı yer alıyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Murat Can Yazar: şimdi ne oldu kimbilir kaç sene yatacaaksın arkanda kimbilir kac tanede kimsesiz çocuk bırakdınız kendınızı olmasada onlara acıyın biraz be kardesım yazık gunah bu cocukların sucu gunahı ne? Cevap Yaz 29 0 Yayından Kaldır
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DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karısını sokakta kurşun yağdırarak öldürdü! Korkunç cinayet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karısını sokakta kurşun yağdırarak öldürdü! Korkunç cinayet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - Son Dakika
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