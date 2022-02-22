Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı

22.02.2022 16:13
Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı sanayi güvenlik görevlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı sanayi güvenlik görevlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı.

Erdoğan Gönül'ün (44) cenazesi yakınları tarafından yapılan otopsi sonrasında Bursa Adli Tıp Kurumundan alındı. Gönül'ün cenazesi Zeytinli Merkez Camisi'ne getirildi. Gönül'ün cenazesi, Zeytinli Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazını müteakip mezarlığa kadar omuzlar üzerinde taşındı. Gönül'ün cenazesi Zeytinli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, kavga esnasında yaralanarak Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Katil zanlısı Metin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı
Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı
Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı
Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı

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Güvenlik Görevlisi, Balıkesir, Edremit, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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