Cinayet Kurbanı Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otelde erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü iddia edilen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otelde erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü iddia edilen kadın son yolculuğuna uğurlandı.



Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nde Hamide Gezer (33), bir butik otelde vurularak öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından cinayetin şüphelisi olan ve kayıplara karışan C.Ö., (50) jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.



Cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gönderilen cinayet kurbanı Gezer için ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. 33 yaşındaki kadın, kılınan namazın ardından toprağa verildi. - İZMİR

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