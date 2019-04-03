Son Dakika Haberleri: Cinayet Kurbanı Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cinayet Kurbanı Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

14 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otelde erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü iddia edilen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Cinayet Kurbanı Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otelde erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü iddia edilen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nde Hamide Gezer (33), bir butik otelde vurularak öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından cinayetin şüphelisi olan ve kayıplara karışan C.Ö., (50) jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.

Cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gönderilen cinayet kurbanı Gezer için ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. 33 yaşındaki kadın, kılınan namazın ardından toprağa verildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:44 Kaynak: İHA

İzmir, Ödemiş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tunç Soyer Sözünü Tuttu! En Düşük Oyu Aldığı Mahalleyi Ziyaret Etti Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti Tunç Soyer'in En Az Oy Aldığı Köyü Ziyaret Etmesi, Akıllara Melih Gökçek'in Paylaşımını Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 18:58:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayet Kurbanı Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]