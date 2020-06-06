Cinayet masasından çay ocağına - Son Dakika

Cinayet masasında görev yaparken gördüğü 200 parçaya ayrılmış cesetten olumsuz etkilenerek malulen emekli olmak zorunda kalan eski polis, şimdi çay ocağı işletiyor.



Samsun'un İlkadım ilçesinde çay ocağı işleten 45 yaşındaki Nurettin Deniz'in geçmişte yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. 1995 yılında büyük bir istek ile polis olan Deniz, meslek hayatında karşılaştığı olaylar ve eşinden ayrılması onda travma oluşturdu. Yaşadığı travmayı atlatamayan ve malulen emekli olan Deniz, şimdilerde çok ocağı işletiyor.



200 parçaya ayrılmış ceset



Mesleği bırakmasındaki en büyük sebeplerinden birinin İzmir'de görev yaptığı sırada 200 parçaya ayrılmış bir insan bedeni görmek olduğunu belirten Nurettin Deniz, polisliği özlediğini söyledi. İmkanı olsa polislik mesleğine geri dönmek istediğini ifade eden Deniz, "1995 yılında polis memuru oldum. İlk olarak Samsun'da görev yaptım. 2000 yılında Samsun cinayet masasına geçtim ve burada 3 sene görev yaptım. Akabinde Muş'a gittim ve orada 5 sene görev yaptım ve sonra İzmir'e tayin oldum. Bu süreçte psikolojik rahatsızlık geçirdim. 2011 yılında da malulen emekli oldum. Bu psikolojik rahatsızlık geçirmemin sebepleri çalışmış olduğum ortam, görmüş olduğumuz cinayetlerdir. 2007 yılında eşimden ayrıldım, o da beni olumsuz etkiledi. İzmir'de çalışırken bir cinayet olayı vardı. Çocuk ablasını doğramış, 200 parçaya ayırmıştı. Kafası poşetin içindeydi. Banyonun içerisinde ise et parçaları vardı. Bu olay beni çok etkilemişti. Rahatsızlığıma orası da sebep oldu. Daha sonra 2011 yılında emekli oldum. Boş durmaktansa en azından bir iş yapalım dedim ve aklıma çay ocağı açmak geldi. 2017 yılından beri çay ocağı işletiyorum. Şu anda polisliği özlüyorum. İmkanım olsa geri dönerim" dedi. - SAMSUN