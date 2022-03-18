Cinayet mi, intihar mı? Uşak'ta evli çift komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu - Son Dakika
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Cinayet mi, intihar mı? Uşak'ta evli çift komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu

18.03.2022 19:50
Cinayet mi, intihar mı? Uşak'ta evli çift komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu

Uşak'ın Eldeniz köyünde 2 çocuk sahibi çift, komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu. Çiftin herhangi bir problemi olmadığını söyleyen köylüler, neden intihar ettiklerini anlamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde meydana gelen olayda, iki çocukları olan Hüseyin Bozkurt (40) ve Yeter Bozkurt'un (39) evine gelen komşuları, çifti tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

"MADDİ SIKINTILARI VEYA SORUNLARI YOK"

Köylülerin verdiği bilgilere göre; Eldeniz köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan ailenin 13 yaşında bir kızı ve üniversiteye giden 18 yaşında bir oğlu olduğu belirtildi. Maddi sıkıntılarının da bulunmadığını söyleyen köylüler; Hüseyin ve Yeter Bozkurt çiftinin çok iyi anlaştığını, herhangi bir sorunlarının olmadığını ve intihar etmeleri için bir neden görmediklerini ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli şekilde ölü bulunan çiftin intihar mı yoksa bir cinayete mi kurban gittiklerinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Hüseyin Bozkurt, Bozkurt, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet mi, intihar mı? Uşak'ta evli çift komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu - Son Dakika


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