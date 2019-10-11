Ortadoğu Teknik Üniversitesini (ODTÜ) derece ile bitirdikten sonra Almanya'nın Nürnberg Üniversitesinde masterını tamamlamak üzere olan Orhangazili genç, 4 Ekim tarihinde Nürnberg'deki tren istasyonunda ölü olarak bulundu. Olaydan 5 gün sonra dün akşam konsolosluk tarafından aranan gencin cinayete mi kurban gittiği ya da başka şekilde mi öldüğü ise belli değil.



Orhangazi'de eğitimini tamamladıktan sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) matematik bölümünden derece ile mezun olan 24 yaşındaki Mert Çokluk, yine aynı bölümde master yapmak üzere geçen yıl Almanya'nın Nürnberg şehrine gitti. Burada hem master eğitimi alan hem de çalışan Mert Çokluk, 5 Ekim tarihinde Nürnberg şehrindeki bir tren istasyonunda ölü bulundu.



Ailesi ile en son 4 Ekim günü telefonla görüştüğü belirlenen Mert Çokluk'un ölüm haberi Alman başkonsolosluğu tarafından dün akşam Orhangazi'de yaşayan babası Bekir Çokluk'a bildirildi. Orhangazi'de çiftçilik yapan baba Bekir Çokluk, oğlunun ölüm haberi ile yıkıldı. 3 çocuk babası olan Bekir Çokluk, oğlunun cenazesini Türkiye'ye getirebilmek için başkonsolosluk ile sürekli irtibat halinde.



Cinayet mi, kaza mı?



Öte yandan 9 Ekim tarihinde son mastır sunumunu yapmaya hazırlanırken ölü bulunan Mert Çokluk'un neden öldüğü ile ilgili ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Almanya başkonsolosluğu, Alman yetkililerle irtibat kurarak konu ile ilgili detaylı bilgi alma peşinde. - BURSA