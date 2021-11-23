Cinayet sanığı 50 liralık borcu nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürmüş - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 50 liralık borcu nedeniyle tartıştığı kişiyi öldüren sanık hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde 6 Eylül'de tartıştığı Halil Küpeli'yi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet P. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık Mehmet P. için "kasten adam öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, maktulün sanıktan 50 lira borcunu ödemesini istediği, daha sonra aralarında çıkan tartışmanın ardından cinayetin gerçekleştiğine yer verildi.

Sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde ise Mehmet P'nin elindeki parlak cismi Küpeli'ye doğru salladığı ve Küpeli'nin yere düşmesi sonrasında kamera açısından çıktığına, olayda kullanılan bıçağın ise gelen bir ihbar üzerine alt sokaktaki iş yerinin önünde bulunduğu belirtildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen Mehmet P, Halil Küpeli'den 50 lira borç aldığını, olay gecesi maktulün kendisinden bu parayı ödemesini istediği, çıkan tartışmada elindeki bıçağı gören maktulün "madem çektin vursana" diye argo kelime kullanması üzerine bir anda gafletle karın bölgesine sapladığını kaydetti.

İsmetpaşa Mahallesi'nde 6 Eylül'de Halil Küpeli ile Mehmet P. arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Küpeli kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.