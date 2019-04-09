Son Dakika Haberleri: Cinayet Sanığı Cezaevinde Kendini Astı

Cinayet Sanığı Cezaevinde Kendini Astı

1 saat önce

DENİZLİ D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan tutuklulardan cinayet sanığı Kamil Çoban, koğuşta kendini kalorifer borusuna astı.

Cinayet Sanığı Cezaevinde Kendini Astı, System.String[]
DENİZLİ D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan tutuklulardan cinayet sanığı Kamil Çoban, koğuşta kendini kalorifer borusuna astı.

Pamukkale ilçesindeki fabrikada bekçilik yapan Kamil Çoban, 2017'nin Mart ayında çalıştığı yerin diğer bekçisi Hasan Utku'yu av tüfeğiyle başından vurduğu iddiasıyla tutuklandı. Tasarlayarak adam öldürme suçundan cezaevine giren ve yargılanması süren Çoban, bu sabah kaldığı koğuşun kalorifer borusuna asılı halde ölü bulundu. Jandarma ve Cumhuriyet savcısının incelemesini ardından Çoban'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:40 Kaynak: DHA
Denizli, Güncel
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