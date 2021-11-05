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CİNAYET SANIĞI: DUŞ ALIP CESEDİ BANYOYA TAŞIDIM - Son Dakika

CİNAYET SANIĞI: DUŞ ALIP CESEDİ BANYOYA TAŞIDIM

05.11.2021 15:32

DÜZCE'de Uğur Ay'ı (36) 13 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu A.N., keşifte olayı anlattı.

DÜZCE'de Uğur Ay'ı (36) 13 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu A.N., keşifte olayı anlattı. Cinayeti işledikten sonra duş alıp cesedi banyoya taşıdığını anlatan A.N., kıyafetlerini değiştirip evi terk ettiğini söyledi.

Olay, 21 Ekim'de Düzce Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Uğur Ay, Bozkurt Apartmanı'ndaki bir dairede 13 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle çevredeki güvenlik kameralarına inceledi. Çalışmalar sonucu cinayeti işlediği iddiasıyla tespit edilen A.N. kaçmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkartılan A.N. tutuklandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Cinayet şüphelisi A.N., olayın yaşandığı Bozkurt Apartmanı'na geniş güvenlik tedbirleri ile getirildi. Savcı tarafından olay yerinde yaşanılanların tekrar edildiği keşifte şüpheli A.N. yaşananları tek tek anlattı. Cinayeti işledikten sonra duş alıp Uğur Ay'ın cesedini banyoya taşıyan A.N., kıyafetlerini değiştirip olay yerini terk ettiğini söyledi. A.N., Uğur Ay ile arasında borç meselesi olduğunu ve bu nedenle cinayeti işlediğini itiraf etti. A.N., keşifin tamamlanmasının ardından yine geniş güvenlik önlemleriyle binadan çıkartılıp cezaevine götürüldü.

CİNAYET SANIĞI: DUŞ ALIP CESEDİ BANYOYA TAŞIDIM
CİNAYET SANIĞI: DUŞ ALIP CESEDİ BANYOYA TAŞIDIM
CİNAYET SANIĞI: DUŞ ALIP CESEDİ BANYOYA TAŞIDIM
CİNAYET SANIĞI: DUŞ ALIP CESEDİ BANYOYA TAŞIDIM

Afganistan, Cinayet, Uğur Ay, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CİNAYET SANIĞI: DUŞ ALIP CESEDİ BANYOYA TAŞIDIM - Son Dakika


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