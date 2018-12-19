Son Dakika Haberleri: Cinayet Sanığı Emekli Polise Hapis Cezası

Cinayet Sanığı Emekli Polise Hapis Cezası

1 saat önce

Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden bir kafeteryada kayınbiraderini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan emekli polise ilk celsede 25 yıl hapis cezası verildi.

Cinayet Sanığı Emekli Polise Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden bir kafeteryada kayınbiraderini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan emekli polise ilk celsede 25 yıl hapis cezası verildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Talip Çelik, müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Emekli polis memuru Çelik, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Olay sırasında öldürme kastıyla hareket etmediğini öne süren Çelik, şöyle devam etti:

"Böyle olmasını ben de istemezdim. Üzgünüm, sonuçta eşimin ağabeyidir. Olay günü kendisini telefonla arayıp oturduğu kafeteryaya gittim. Yanına vardığımda küfür etti. Ben yanına sadece konuşmak için gitmiştim. Kendisinden dolayı bana icra gelmişti. Daha önce kendisini aradığımda icra geldiğini, bankaların aradığını söyledim. 'Gelirler giderler' diye cevap veriyordu. Param bittiği için yanında beni istemiyordu. Olay günü alkollüydüm. Bana ettiği hakaretlerden ben yere doğru korkutmak amacıyla bir el ateş ettim. Silaha sarılınca çıkan arbede de silah bir el daha patladı. İkinci atış benim iradem dışında gelişti."

Öldürülen İsmet Avcı'nın kızları olan müştekiler sanıktan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, emekli polis Çelik'i "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 25 yıl hapis cezasına indirildi.

Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafeteryada emekli polis memuru Talip Çelik (55), alacak-verecek meselesi yüzünden 28 Temmuz'da madencilik yapan kayınbiraderi İsmet Avcı'yı (68) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:01 Kaynak: AA

Adana, 3. Sayfa
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