Cinayet sanığı karısını, o da kocasını suçladı - Son Dakika

Cinayet sanığı karısını, o da kocasını suçladı

05.04.2021 13:21
Cinayet sanığı karısını, o da kocasını suçladı, System.String[]

Mersin'de 16 yaşındaki Serhat Sayin'i sokak ortasında öldüren sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mersin'de 16 yaşındaki Serhat Sayin'i sokak ortasında öldüren sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Zanlı savunmasında, eşine atılan mesajdan dolayı çıkan kavga sonrası Sayin'i öldürdüğünü söylerken, eşi ise kendisine iftira atıldığını, kocasına mesajla ilgili bir şey söylemediğini ifade etti.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık Şehmus Yıldırım, tanıklar, Serhat Sayin'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Yıldırım, olayın bir mesajla başladığını söyledi. Serhat Sayin'in ağabeyinin eşine mesaj attığını iddia eden Yıldırım, "Mesajlar bana intikal edince Yakup'a mesaj attım, yarın dükkana geleyim konuşacağım dedim. O da bana 'ben senin dükkanına geleceğim' dedi. Olay günü sabah erkenden uydu montaj için servise çıktım. Yakup beni arayarak 'geldim' dedi. Ben de cami sokağına gel dedim ve kardeşiyle otomobille oraya geldi. Ben kardeşini otomobilden indirdim ve kendim bindim. Otomobil içinde biraz tur attık ve eşime neden mesaj attığını sordum. O da benden özür diledi. Bu sırada ben 3-4 kere elimle vurdum ve telefonunu yere atarak kırdım. Sonra araçtan indik ve orada da 2-3 kez elimle vurdum Daha sonra ise çalıştığım iş yerine yürüyerek gittim" dedi.

Bu olaydan kısa bir süre sonra Yakup'un kardeşi Serhat Sayin'in çalıştığı dükkana bıçakla geldiğini belirten Yıldırım, "Abisini darp ettiğimi görünce dükkana gelmiş ve bana küfür etmeye başladı. Ben de müşteriler var git deyince, 'parkın orada seni bekliyorum' dedi. Ben de müşteriler gittikten sonra iş yeri sahibinin çekmecede bulunan silahını alarak, söylediği yere gittim. Orada bana küfür etmeye başlayınca sinirle yanımda getirdiğim silahla 3 el ateş ettim. Olaydan sonra Siteler Karakoluna giderek teslim oldum" diye konuştu.

"Bu olayın 2 tane sorumlusu vardır. Biri eşim, diğeri Yakup'tur"

Olaydan önce eşinin Yakup'u tanıdığını iddia eden Yıldırım, "Yakup da eşimi tanırdı, Serhat'ı da tanırdım, aramızda husumet yoktu. Eşimin veya benim bu şahıslarla akrabalığımız yoktur. Eşim wifiden internete girerdi ve sosyal medya hesaplarımız ortaktır. Yakup'un mesajlarını eşim bana söyledi. Bu olayın 2 tane sorumlusu vardır. Birisi eşim, diğeri Yakup'tur. Eşim bana 'Yakup mesaj atıyor, git ilgilen' dedi. Yakup korkudan şu an Kuzey Irak'a kaçmıştır. Yakup ile eşim arasındaki mesajların hepsini okumadım. Benim kimseyi öldürme kastım yoktu. Olsaydı zaten arabada sıkardım ancak Serhat iş yerine gelip, elindeki bıçakla küfür edince, olaylar buraya kadar geldi" şeklinde konuştu.

"Bana iftira atılıyor"

Şehmus Yıldırım'ın eşi Tuğba ise kendisine iftira atıldığını söyleyerek, "Ölen kişiyi de abisini de tanımam. Ben Şehmus'a öyle bir şey söylemedim. Benim telefonum yok, bütün mesajları Şehmus yazdı. Benim olayla alakam yok. Onu ben azmettirmedim" şeklinde konuştu.

İş yeri sahibi Sedat İğrek de olayla kendisinin hiçbir akalası olmadığını belirterek, "Şehmus'la aramızda işveren ilişkisi var. Silah bana ait ruhsatlı silahtır. Her zaman işyerinde gizli yerde bulunur. Şehmus'un yerini nasıl öğrendiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Serhat Sayin'in annesi Sebiha Sayin, oğlunun sebepsiz yere öldürüldüğünü belirterek, zanlının en ağır cezayı almasını istedi.

Baba Cafer Sayin ise olay günü işyerlerini kendisinin açtığını kaydederek, "Komşumuz telefonla içeri girerek 'Serhat'ı vurmuşlar' dedi. Oğlumun suçu yoktu. Bu tasarlanmış bir cinayettir. En ağır cezayı almasını istiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, bahse konu sosyal medya hesabının incelenmesi ve sanığın ruh sağlığı raporunun alınması için duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre cinayet, 14 Eylül 2020'de merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Elektronik eşya satan bir mağazada çalışan Şehmus Yıldırım (25), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşine sosyal medya hesabından mesaj attığını öne sürdüğü Yakup Sayin'i çağırdığı işyerinin orada darp etti. Ağabeyinin darp edildiğini gören Serhat Sayin, Yıldırım'ın iş yerine giderek, parka gelmesini istedi. Yıldırım da dükkan sahibinin ruhsatlı tabancasını alarak parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştığı an Yıldırım, yanında getirdiği tabancasıyla Serhat Sayin'e ateş etti. 2 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Sayin, özel araçla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısının olayla ilgili hazırladığı iddianamede, sanık Şehmus Yıldırım'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. - MERSİN

Cinayet sanığı karısını, o da kocasını suçladı
Cinayet sanığı karısını, o da kocasını suçladı
Cinayet sanığı karısını, o da kocasını suçladı
Cinayet sanığı karısını, o da kocasını suçladı

Otomobil, Cinayet, Mersin, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet sanığı karısını, o da kocasını suçladı - Son Dakika


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