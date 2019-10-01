Son Dakika Haberleri: Cinayet sanığı kayınvalideye 25 yıl hapis cezası
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Cinayet sanığı kayınvalideye 25 yıl hapis cezası

4 dakika önce

YOZGAT'ın Sorgun ilçesine bağlı Kepirce köyünde, çıkan tartışmada 2 çocuk annesi gelini Yasemin Akdoğan'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren ve tutuklu yargılanan Münevver Akdoğan (75), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet sanığı kayınvalideye 25 yıl hapis cezası, System.String[]
YOZGAT'ın Sorgun ilçesine bağlı Kepirce köyünde, çıkan tartışmada 2 çocuk annesi gelini Yasemin Akdoğan'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren ve tutuklu yargılanan Münevver Akdoğan (75), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 3 yıl önce, Sorgun ilçesine Kepirce köyünde meydana geldi. Köyde aynı evde oturan Yasemin Akdoğan ile psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kayınvalidesi Münevver Akdoğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Münevver Akdoğan, 12 yıllık gelinini evdeki av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Münevver Akdoğan, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Münevver Akdoğan hakkında, 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.
'GELİNİMİ ÇOK SEVERDİM'
Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Münevver Akdoğan ile avukatı katıldı. Akdoğan, son savunmasında, "Ben gelinimi çok severdim. Alzheimer hastasıyım ne yaptığımı bilmiyorum, pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Akdoğan'ı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis, daha sonra ise 'iyi hal' indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.


Sorgun, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:19 Kaynak: DHA
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