Cinayet Sanığı Pilot İçin Müebbet İstendi

ANTALYA'da 11 yıl önce masör Erdoğan Akbaş'ı (23) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan pilot Asım Onur Ceyhan için ömür boyu hapis istendi.

ANTALYA'da 11 yıl önce masör Erdoğan Akbaş'ı (23) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan pilot Asım Onur Ceyhan için ömür boyu hapis istendi.



Antalya'da 2008 yılında Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda, bir kayanın kovuğunda erkek cesedi bulundu. Cesedin Kemer'de turizmle uğraşan Erdoğan Akbaş'a ait olduğu tespit edildi. O dönem yapılan çalışmalarda katil ya da katillere ulaşılamadı. İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını yeniden açtı. Özel ekip kuran jandarma, olaya karıştığı iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest kalırken, özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur Ceyhan, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Erdoğan Akbaş ve Asım Onur Ceyhan arasında alacak verecek anlaşmazlığı olduğu ve cinayetin bu nedenle işlendiği öne sürüldü.



Asım Onur Ceyhan hakkında Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Asım Onur Ceyhan, Erdoğan Akbaş'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Erdoğan Akbaş'a ait cesedin 24 Mayıs 2008 tarihinde kayalıklar içerisinde çürümüş halde bulunduğunu belirten savcı, Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı'nın otopsi raporuna göre maktulden alınan parçalarda uyuşturucu, uyarıcı madde grubuna rastlanmadığı, zehirli maddelerin de bulunmadığı, ileri derecede kokuşma ve çürüme nedeniyle ölüm nedeninin tespit edilemediğine dikkat çekti.



Sanık Asım Onur Ceyhan'ın suç tarihlerinde cep telefonundan yüzlerce kez internet sitelerine girdiği, 'parmak izi nasıl silinir, suç delilleri nasıl ortadan kaldırılır' şeklinde pek çok araştırma yaptığının belirlendiği kaydeden savcı mütalaada, "Sanık Asım Onur Ceyhan'ın 16 Nisan 2008 günü babası Mustafa Ceyhan'ın Antalya Kepez Şelale Mahallesi'ndeki evinde 11 saat birlikte kaldıkları sırada bilinmeyen bir nedenle Erdoğan Akbaş'ı yine bilinmeyen bir şekilde öldürdüğü, ardından bilinmeyen bir tarihte Akbaş'ın cenazesini buradan alarak Belova bölgesine götürdüğü, buradaki kayalıkların içine sakladığı/bıraktığı tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı. Savcı, Asım Onur Ceyhan'ın, 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.



Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemesi üzerine ertelendi.



- Antalya

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