Cinayet sanığı: 'Yapılmaz' deyince 'yaparım' içgüdüsüyle silahı doğrulttum - Son Dakika

ANTALYA'da, eğlence merkezinde Ali Laçin'i (41) başından tabancayla vurarak, öldüren Burak Sarıoğlu'nun tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Sarıoğlu, duruşmada, "Biz Türklerde bir anlayış vardır; 'Yapılmaz' deyince 'yaparım' içgüdüsüyle silahı şaka olsun, diye doğrulttum" dedi.

Olay, geçen yıl 24 Kasım'da, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Ali Laçin, Burak Sarıoğlu ve arkadaşı M.E., Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi'ndeki eğlence merkezine geldi. Bir süre sonra Sarıoğlu, iddiaya göre, merkezden çıkarak, babasına ait tabancayı aracından alıp, tekrar içeri girdi. Laçin'i tabancayla başından vuran Sarıoğlu, olay yerinden kaçtı. Ali Laçin yaşamını yitirirken, Burak Sarıoğlu ise yaklaşık 10 kilometre uzakta polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Sarıoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Tutuklu sanık Burak Sarıoğlu, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada Sarıoğlu, şikayetçiler ve taraf avukatları yer aldı. Burak Sarıoğlu, savunmasında, olay günü alkollü olduğunu öne sürerek, şunları söyledi:

"Arkadaşım M.E. ile tavernaya gittik. Kapıda çalışanlarla karşılaştım. Maktul sevdiğim biriydi. İş yeri sahibi Ş.K. ve M.A. ile bir süre sohbet ettik. Onlar içeri geçti. Maktulle ayaküstü sohbet etmeye devam ettik. Bana, 'Yine silahla mı geldin? Burada silah attırmayız' dedi. Ben de arabada bulunan, babamdan kalma şahsi silahı alıp, geri döndüm. Biz Türklerde bir anlayış vardır; 'Yapılmaz' deyince 'yaparım' içgüdüsüyle silahı şaka olsun, diye doğrulttum. O esnada maktul koluma vurdu ve silah kendiliğinden ateş aldı. İstemeden gerçekleşen bu olaydan dolayı pişmanım."

BABA LAÇİN: OĞLUMU KASTEN VURDU

Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, maktulün silah konusunu açmaması halinde silahın ortaya çıkmayacağını belirterek, "Olayın kazayla olduğu çok açık. Sanığın, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ve tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Maktulün babası Durmuş Laçin ise sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Havaya sıkılan silah havaya gider. Sanık, oğlumu kasten vurmuştur" diye konuştu.

Sanığın öldürme eylemini tasarladığına vurgu yapan şikayetçi avukatı ise en ağır cezayı talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Burak Sarıoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.