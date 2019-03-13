Cinayet Sanığına 17 Yıl Hapis Cezası

Karabük'te, av tüfeğiyle bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 17 yıl hapse mahkum edildi.

Karabük'te, av tüfeğiyle bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 17 yıl hapse mahkum edildi.



Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu yargılanan Kazım Eken ve avukatı katıldı.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Son sözleri sorulan Eken, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliyesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanığa, "kasten öldürme" suçundan 17 yıl hapis cezası verdi.



Olay



Soğuksu Mahallesi'nde 28 Ağustos 2017'de, Erdi Bozkurt ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen Kazım Eken (37) arasında çıkan kavgada, av tüfeğiyle vurulan Bozkurt hayatını kaybetmişti.



Olay yerinden otomobille kaçan Eken, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucuyla yakalanmıştı.

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