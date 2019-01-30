Cinayet Sanığına 25 Yıl Hapis

Adana'da, bir kişiyi iş yerinde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapse mahkum edildi.

Adana'da, bir kişiyi iş yerinde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapse mahkum edildi.



Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık İbrahim A. (35), öldürülen Bahattin Tunç'un (57) kardeşi müşteki Nurettin Tunç ve avukatlar katıldı.



Duruşmada dirlenen savunma tanıkları sanığın ağabeyi Mehmet Saraç A, eşi Zeynep A, annesi Ayşe A, kardeşleri Fikriye, Mehmet Masum ve Mehmet Abdullah A. da İbrahim A'nın suçsuz olduğunu ileri sürdü.



Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanığın bir başkasından olan alacağını alabilmek için düştüğü anlaşmazlık sonucu Bahattin Tunç'u öldürdüğünü iddia ederek, İbrahim A'nın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.



Müşteki Nurettin Tunç da sanıktan şikayetçi olarak "Sanık, olayı gerçekleştirdikten sonra tarlaya gitti. Sanığı ağabeyi şikayet etmiştir." dedi.



Sanık İbrahim A. da savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, "Olay sırasında tarladaydım." diyerek tahliyesini ve beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, sanık İbrahim A'yı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra duruşmadaki iyi hali nedeniyle sanığın cezası 25 yıla indirildi.



Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Emin Ağa Caddesi'nde tavukçuluk yapan Bahattin Tunç (57), 17 Temmuz 2017'de, iş yerinde pompalı tüfekle öldürülmüş, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla İbrahim A. tutuklanmıştı.

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