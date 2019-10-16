Son Dakika Haberleri: Cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası
Son Dakika Güncel Cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası

Cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası

1 saat önce

Adana'da, arazi anlaşmazlığı tartışması sonrası bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen çiftlik bekçisi tutuklu sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı, azmettirici oldukları öne sürülen çiftlik sahibi karı-koca ise beraat etti.

Cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası, System.String[]

Adana'da, arazi anlaşmazlığı tartışması sonrası bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen çiftlik bekçisi tutuklu sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı, azmettirici oldukları öne sürülen çiftlik sahibi karı-koca ise beraat etti.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Akça ile avukatlar geldi. Tutuksuz çiftlik sahibi sanıklar Ufuk D. ve eşi Yeşim D. duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Mehmet Akça'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, azmettiricilik suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar Ufuk ve Yeşim D'nin ise delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

Sanık Akça, eski savunmalarını tekrarlayarak, "Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Akça'yı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra sanığın cezası, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 25 yıla düşürüldü. Çiftlik sahibi sanık çift ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Merkez Sarıçam ilçesi Kargakeçek Mahallesi'nde, geçen yıl 23 Eylül'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, çiftlik bekçisi Mehmet Akça tarafından av tüfeğiyle vurulan Ali Ağar hayatını kaybetmiş, olayın ardından Akça ile çiftlik sahibi karı-koca gözaltına alınmıştı. Sanıklardan Akça hakkında "kasten öldürme", diğer sanıklara da "azmettirme" suçundan dava açılmıştı.

Çiftlik, Adana, Akça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Şırnak'ın Cizre ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerden saldırı: 3 yaralı
YÖK Başkanı Saraç: Özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na: CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle kurdu Son Dakika: Beyaz Saray: Trump'ın yardımcısı Mike Pence Ankara'ya gidecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 16:19:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]