Cinayet sanığının cezası 26 yıldan 11 yıla düştü

Kayseri'de 2016'da iki grup arasında çıkan ve kan davasına dönen cinayet ile ilgili davada yerel mahkemece 26 yıl hapis cezası alan sanığın kararını Yargıtay bozdu. Yeniden yargılanan sanığın cezası olay tarihindeki 18 yaşından küçük olması ve iyi hal indirimi ile birlikte 11 yıl 8 aya düştü.



2016 yılının Ağustos ayında Battalgazi Mahallesi'nde bir gün ara ile iki cinayet işlendi. 2 Ağustos 2016'da Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bir araç içerisinde av tüfeği ile edilen ateş sonucu Tugay G. (27) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'e kaldırıldı. Tedaviye alınan Tugay G., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili Y.K., M.K., Ç.K. ve G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olaydan bir gün sonra ise aynı mahallede bulunan ve katil zanlısı olduğu öne sürülen G.K'nın amcasının oğlu Yasin K. (21), tabancayla vuruldu. Vücuduna 8 mermi isabet eden genç hayatını kaybetti. Olay sonrası Tugay G.'nin yakınları H.D.G., A.G., O.G., M.G., S.G., V.B., S.G., M.G. ve A.G. gözaltına alınırken, Yasin K.'yi öldürdüğünü itiraf eden H.D.G. ile O.G. ve A.G. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İlk cinayette Tugay'ı öldürenlere 15'er yıl hapis



17 Nisan 2017'de 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Tugay G.'nin öldürmesiyle ilgili davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar M.K. ve G.K.'ye 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 15'er yıl olmak üzere 2 sanığa toplam 30 yıl hapis cezası verirken, Y.K. ve Ç.K.'nin ise beraatına hükmetmişti.



İkinci cinayette Yasin'i öldürenlere ağırlaştırılmış müebbet



Tugay G.'nin yakınları tarafından öldürülen Yasin K.'nin cinayeti ile ilgili 14 Mayıs 2017'de görülen davada ise mahkeme tutuklu sanıklar O.G. ile A.G.'ye 'kan gütme kastıyla adam öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Yasin K.'yi öldürdüğünü itiraf eden H.D.G.'ye ise 'kasten adam öldürme' suçundan 22 yıl, 'hürriyeti yoksun bırakma' suçundan ise 4 yıl olmak üzere 26 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar ise ceza almadı. Sanık avukatları tarafından Yargıtay'a itiraz edilen dosyayı, Yargıtay Ceza Dairesi karardan 2 yıl sonra yerel mahkemenin O.G. ve suça sürüklenen çocuk H.D.G. hakkında verilen kararını bozarak, dosyayı yeniden 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görülen davada olay tarihinde 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuk H.D.G. ile O.G. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundu. Tutuklu sanık O.G. öldürülen Yasin K.'nin kendisine küfür ettiğini ve yaşanan olaydan dolayı çok pişman olduğunu söyleyerek, "Maktulün ailesine ve sizin affınıza sığınıyorum, pişmanım" dedi. Suça sürüklenen çocuk H.D.G. ise "Affınıza sığınıyorum" dedi. Sanıkların avukatı da iki ailenin barıştığını belirterek, "Bu cinayet maktulün müvekkillerime küfür etmesinden kaynaklıdır. Haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık O.G.'ye 25 yıl, Yasin K.'yi öldürdüğünü itiraf eden suça sürüklenen çocuk H.D.G.'ye ise yaş ve iyi hal indirimiyle birlikte 11 yıl 8 ay hapis cezası ile her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - KAYSERİ