Cinayet sanığının kardeşi: Olay gecesi ağabeyimin kıyafetlerini yaktım - Son Dakika

Cinayet sanığının kardeşi: Olay gecesi ağabeyimin kıyafetlerini yaktım

BURSA'da şeftali bahçesinde cesedi bulunan Memduh Altuntop'u (31), kıskançlık nedeniyle öldürdüğü iddiasıyla 1'i tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

BURSA'da şeftali bahçesinde cesedi bulunan Memduh Altuntop'u (31), kıskançlık nedeniyle öldürdüğü iddiasıyla 1'i tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren tutuklu sanık İlhan Gençtürk'ün (36) kardeşi H.G., "Ağabeyimin olay gecesi üzerinden çıkardığı elbiseleri isteği üzerine yaktım" dedi.

Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'de nisan ayında şeftali bahçesini sulamaya giden çiftçiler, kanlar içinde ceset görünce jandarmaya haber verdi. Bahçeye gelen ekipler, cesedin Memduh Altuntop'a ait olduğunu belirledi. Başına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğü belirlenen Altuntop'un yanındaki su şişeleri üzerinde yapılan parmak izi incelemesi sonunda, İlhan Gençtürk, kardeşi H.G. (24), Ö.T. (34) ve K.B. (28) adlı kadın gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanan İlhan Gençtürk, Ö.T. ve K.B. ile tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen H.G. hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma-taşıma veya bulundurma' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı.

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28 Şubat'ta görülen ilk davanın ardından, İlhan Gençtürk'ün tutukluluğunun devamına, Ö.T. ve K.B.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

'EŞYALARI YAKTIM'

Davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya hakkında ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık İlhan Gençtürk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık H.G., taraf avukatları, oğulları öldürülen Saadet ile Sabahattin Altuntop çifti de mahkemede hazır bulunurken, Ö.T. ve K.B. ise katılmadı. Mahkemede ifade veren H.G., hakkındaki suç delillerini gizlediği iddialarını kabul etmeyerek, "Ağabeyim, olay gecesi eve geldiğinde, şüpheli bir halini görmedim. Ağabeyim, ertesi gün bana attığı 'Sizde çıkardığım kıyafetleri yok et' mesajı üzerine, eşyaları çöpe attım. Kıyafetlerin üzerinde kan lekesi görmedim. Kıyafetleri ağabeyimin demesi üzerine yaktım" dedi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Maktulün eşiyle ilişkisinin olduğu düşüncesiyle tartıştığını savunan tutuklu sanık İlhan Gençtürk ise, "Memduh benim dostum idi. Eşimi ve Memduh'u aralarındaki ilişki nedeniyle defalarca uyardım" diye konuştu. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen İlhan Gençtürk, tahliyesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine ve sanık İlhan Gençtürk'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinayet sanığının kardeşi: Olay gecesi ağabeyimin kıyafetlerini yaktım - Son Dakika
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