Cinayet sanığının kardeşi: Olay gecesi ağabeyimin kıyafetlerini yaktım - Son Dakika

BURSA'da şeftali bahçesinde cesedi bulunan Memduh Altuntop'u (31), kıskançlık nedeniyle öldürdüğü iddiasıyla 1'i tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren tutuklu sanık İlhan Gençtürk'ün (36) kardeşi H.G., "Ağabeyimin olay gecesi üzerinden çıkardığı elbiseleri isteği üzerine yaktım" dedi.
Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'de nisan ayında şeftali bahçesini sulamaya giden çiftçiler, kanlar içinde ceset görünce jandarmaya haber verdi. Bahçeye gelen ekipler, cesedin Memduh Altuntop'a ait olduğunu belirledi. Başına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğü belirlenen Altuntop'un yanındaki su şişeleri üzerinde yapılan parmak izi incelemesi sonunda, İlhan Gençtürk, kardeşi H.G. (24), Ö.T. (34) ve K.B. (28) adlı kadın gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanan İlhan Gençtürk, Ö.T. ve K.B. ile tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen H.G. hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma-taşıma veya bulundurma' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine ve sanık İlhan Gençtürk'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.