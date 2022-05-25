Cinayet sonrası kan izlerini yok edemeyince otomobili yakmış - Son Dakika
Üye Girişi

Cinayet sonrası kan izlerini yok edemeyince otomobili yakmış

25.05.2022 15:30
Cinayet sonrası kan izlerini yok edemeyince otomobili yakmış

AKSARAY'da, kendisine 40 bin lira borcu olan Sebrail Atmaca (32) tarafından tabancayla öldürülüp, foseptiğe gömülen Murathan Bilgiç (29), toprağa verildi.

AKSARAY'da, kendisine 40 bin lira borcu olan Sebrail Atmaca (32) tarafından tabancayla öldürülüp, foseptiğe gömülen Murathan Bilgiç (29), toprağa verildi. Bilgiç'i otomobilinde tabancayla öldüren Atmaca'nın kan izlerini yok edemeyince aracı yakmaya karar verdiği öğrenildi.

Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde oturan çiftçi Murathan Bilgiç, pazar günü öğle saatlerinde yakınlarına arkadaşı Sebrail Atmaca'nın kendisine olan 40 bin liralık borcunu ödemek için çağırdığını söyleyerek evden ayrıldı. Geç saatlere kadar Bilgiç'ten haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı. Çalışmalara köylüler de destek verdi. Jandarma, çalışmalar sırasında Sebrail Atmaca sürekli ağlayınca şüphe üzerine gözaltına aldı. Ekipler, Atmaca'nın traktöründe yaptığı incelemede kan lekelerine rastladı. Gözaltına alınan Atmaca, Bilgiç'i tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp, traktörünün arkasına bağlı kepçeyle kazdığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Atmaca'nın gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Murathan Bilgiç'in cesedine ulaştı.

Ortaköy İlçe jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınan Sebrail Atmaca, ifadesinde "Murathan Bilgiç ile aramızda satın aldığım otomobilin kalan 40 bin liralık borcu nedeniyle husumet vardı. Olay günü aramızda tartışma çıktı, bana küfretmeye başladı. Tabancamla Bilgiç'in göğsüne 2, başına 1 el ateş ettim. Öldüğünden emin olduktan sonra cesedini taşımak istedim ancak cesedin ağırlığını taşıyamadım. Traktörümün arkasına bağlı kepçeye cesedi yükledim. Açık arazide bulunan bir mandıranın foseptiğine cesedi atıp, üzerine toprak boşalttım. Otomobildeki kan lekeleri çıkmıyordu, otomobilini de ateşe vererek yaktım. Olaydan sonra pişman oldum" dedi.Sebrail ?Atmaca, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınan Murathan Bilgiç'in cenazesi, Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde toprağa verildi. Bilgiç'in kuzeni Duran Deniz, "Arama çalışmalarında durduk yere ağlayınca herkes ondan şüphelendi. Çok şükür olay ortaya çıktı. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Herkes şaşırıp kalıyor. Bu olaydan dolayı çok üzgünüz" dedi.


Cinayet sonrası kan izlerini yok edemeyince otomobili yakmış
Cinayet sonrası kan izlerini yok edemeyince otomobili yakmış
Cinayet sonrası kan izlerini yok edemeyince otomobili yakmış
Cinayet sonrası kan izlerini yok edemeyince otomobili yakmış
Cinayet sonrası kan izlerini yok edemeyince otomobili yakmış
YORUMLAR
500
Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı Katil zanlısı tek tek anlattı! 40 bin liralık borç için arkadaşını katledip foseptik çukuruna gömdü Katil zanlısı tek tek anlattı! 40 bin liralık borç için arkadaşını katledip foseptik çukuruna gömdü
Kaynak: DHA

Jandarma, Ortaköy, Aksaray, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayet sonrası kan izlerini yok edemeyince otomobili yakmış - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Derya Karya "Beni rahatsız etme" deyince öldürülmüş
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
14:23 Survivor'dan elenen Seda, "Adada yemek var" iddiasına ateş püskürdü: Açlıktan 49 kiloya düştüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:33:26. #1.12#
SON DAKİKA: Cinayet sonrası kan izlerini yok edemeyince otomobili yakmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement