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Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı - Son Dakika

Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı

27.11.2021 21:03
Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı

TRAFİKTE yol verme tartışması yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş ederek 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen eski futbolcu Sezer Öztürk, Artvin'den Gürcistan'a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalandı.

TRAFİKTE yol verme tartışması yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş ederek 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen eski futbolcu Sezer Öztürk, Artvin'den Gürcistan'a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalandı. Öztürk, sorgusunun ardından "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay 19 Eylül günü Çekmeköy'deki Şile Otoyolu Paşaköy Mahallesi'nde meydana gelmiş. Eski futbolcu Sezer Öztürk ile Halil İbrahim Genç (24) arasında çıkan yol verme tartışmasında Halil İbrahim Genç silahla vurularak öldürülmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Öztürk'ün şoförlüğünü yapan Abdullah M. tutuklanmıştı. Başsavcılık, firari olan Sezer Öztürk hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında Öztürk, Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında yakalandı. Öztürk, ifadesi alınmak üzere Artvin Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü.

KORUMASININ ATEŞ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sezer Öztürk'ün hakimlikteki sorgusunda 15 yaşından beri milli takımda forma giydiğini, Almanya'da doğup büyümesine rağmen tüm yatırımlarını Türkiye'de yaptığını ve milliyetçi bir insan olduğunu öne sürdü. Olay gününe kadar hiçbir olaya karışmadığını iddia eden Öztürk, "Olay günü çocuklarımı hayvanat bahçesine götürdüm, daha sonra eve dönerken arabamın önünü kestiler, beni darp ettiler. Ölümden döndüm, kafama aldığım darbelere ilişkin raporları mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor. Ben ateş etmedim, Ömer Genç benim korumamdır, olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişiydi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar, benim yanımda korumam, korumamın çocukları ile benim küçük çocuklarım ve eşlerimiz vardı" şeklinde konuştu.

'MAHKEME BAŞLAYANA KADAR YURTDIŞINDAKİ İŞLERİMİ HALLEDECEKTİM'

Yanında silah olmasına rağmen ateş etmediğini iddia eden Öztürk, "Şayet onları vurmak gibi bir niyetimiz olsaydı Ömer havaya ateş etmezdi, direkt onlara sıkardı. Olaydan sonra yaralı olduğum için 2 ay yerimden kalkamadım. Tedavi oldum, mahkeme başlayana kadar yurt dışına çıkarak işlerimi halledecektim. Biraz da tehdit aldığım için korktum ve can güvenliğim nedeniyle tedbiren yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandım. İfademde detaylı belirttiğim üzere atılı eylemi ben gerçekleştirmedim. Ayrıca olay sırasında karşı taraf Ömer'den düşen silahı aldığını Ömer'den duydum. Daha sonra Ömer havaya ateş etmeye başladı ancak karşı tarafın nasıl vurulduğunu görmedim. Suçsuzum" ifadelerini kullandı. TUTUKLANDIHakimlik şüpheli Sezer Öztürk'ün kasten öldürme suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğuna kanaat getirdi. Şüpheli Öztürk'ün yurt dışına çıkarken yakalandığını da dikkate alan hakimlik, delil karartma şüphesinin bulunmasını da dikkate alarak Sezer Öztürk'ün "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.


- İstanbul

Sezer Öztürk, Gürcistan, Artvin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı - Son Dakika
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