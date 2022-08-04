Cinayetten hüküm giyen firariden pişkin savunma! "Neden teslim olmadın?" sorusuna "Daha çağırmadılar ki" dedi - Son Dakika
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Cinayetten hüküm giyen firariden pişkin savunma! "Neden teslim olmadın?" sorusuna "Daha çağırmadılar ki" dedi

04.08.2022 15:46

Cinayet suçundan hüküm giyen ve hakkında 22 yıl 45 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, pandemi sebebiyle izne çıktıktan sonra teslim olması gerektiği tarihte teslim olmayınca jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye yolunda gazetecilerin "Neden teslim olmadın?" sorusuna gülerek cevap veren hükümlü "Daha çağırmadılar ki" sözleriyle yanıt verdi.

Konya'da 2006 yılında bir kişiyi öldürmek suçundan gözaltına alınan ve o tarihte çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Bilal Dağ (41), pandemi gerekçesiyle tutuklu olduğu cezaevinden izinli olarak bırakıldı. Teslim olması gerektiği tarihte cezaevine teslim olmayarak firar eden şahıs hakkında arama-yakalama çalışması başlatıldı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yapılan araştırmada şahsın Aksaray'ın merkeze bağlı Taşpınar beldesinde saklandığını tespit etti. Hakkında 22 yıl 45 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsa yönelik beldede teknik ve fiziksel takip başlatan jandarma istihbarat ekipleri, yaklaşık 2 hafta boyunca yaptığı araştırma neticesinde beldede bulunan bir bağ evine operasyon düzenledi. Yakalanan Bilal Dağ, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

"NEDEN TESLİM OLMADIN" SORUSUNA PİŞKİN CEVAP

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen Bilal Dağ, adliye girişinde gazetecilerin "Neden teslim olmadın?" sorusuna gülerek, "Daha çağırmadılar ki. Covid de bitmedi ki neden döneyim" diye cevap verdi. Şahıs çıkarıldığı savcılıkça tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayetten hüküm giyen firariden pişkin savunma! 'Neden teslim olmadın?' sorusuna 'Daha çağırmadılar ki' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinayetten hüküm giyen firariden pişkin savunma! "Neden teslim olmadın?" sorusuna "Daha çağırmadılar ki" dedi - Son Dakika
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