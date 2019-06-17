Son Dakika Haberleri: Cinayet şüpheli 75 yaşındaki yaşlı adam tutuklandı
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Cinayet şüpheli 75 yaşındaki yaşlı adam tutuklandı

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, Kemal Bulut (75) pompalı tüfekle Emanet Yıldız'ı (48) vurarak öldürdü.

Cinayet şüpheli 75 yaşındaki yaşlı adam tutuklandı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, Kemal Bulut (75) pompalı tüfekle Emanet Yıldız'ı (48) vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı yaşlı adam, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, 14 Haziran'da Altınkum Mahallesi Göçer mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede büfe işleten Emanet Yıldız ile Kemal Bulut, alacak verecek meselesi yüzünden kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle eve giden Bulut, pompalı tüfek alarak tekrar büfeye geldi. Bulut'un açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Yıldız, ağır yaralandı. Talihsiz büfeci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Büfe işletmecisini pompalı tüfekle vurarak öldüren Bulut, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı, bugün adliyeye sevk edildi. Kemal Bulut, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. 

 


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:57 Kaynak: DHA
Aydın, Güncel
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