CİNAYET ŞÜPHELİLERİ 22 YIL KİMLİKLERİNİ GİZLEYİP İNŞAAT USTASI OLARAK ÇALIŞMIŞLAR

Olay, 2001 yılında Akhisar'ın kırsal Sazoba Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle Fettah Arslan silahlı saldırıda öldürüldü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin İ.İ., M.İ., M.İ. ve F. İ. olduğunu belirledi ancak şüpheliler yakalanmadı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dosyayı yeniden ele alarak 4 şüphelinin yakalanması için soruşturmayı derinleştirdi ve aile fertlerini takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin imam nikahı kıyarak evlendiklerini, bu evliliklerden olay tarihinden sonra çocuklarının dünyaya geldiğini ve İzmir'in Bayındır ilçesinde oturduklarını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda dün sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, Bayındır'daki 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, firari cinayet zanlıları İ.İ., M.İ., M.İ. ve F.İ. imam nikahlı eşleriyle yaşadıkları evde gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı.

KİMLİKLERİNİ GİZLEYEREK İNŞAAT USTASI OLARAK ÇALIŞMIŞLAR

JASAT tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin inşaatlarda usta olarak çalıştıkları ve aileleriyle aynı evde yaşadıkları tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin komşularına kendilerini farklı isimlerle tanıttıkları öğrenildi.