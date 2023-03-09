CİNAYET ŞÜPHELİLERİ 22 YIL KİMLİKLERİNİ GİZLEYİP İNŞAAT USTASI OLARAK ÇALIŞMIŞLAR - Son Dakika
Üye Girişi

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ 22 YIL KİMLİKLERİNİ GİZLEYİP İNŞAAT USTASI OLARAK ÇALIŞMIŞLAR

09.03.2023 16:15

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fettah Arslan cinayetinin şüphelileri İ.İ., M.İ., M.İ. ve F.İ., 22 yıl sonra İzmir'in Bayındır ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Şüphelilerin kimliklerini gizleyip, inşaat ustası olarak çalıştıkları ortaya çıktı.

Olay, 2001 yılında Akhisar'ın kırsal Sazoba Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle Fettah Arslan silahlı saldırıda öldürüldü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin İ.İ., M.İ., M.İ. ve F. İ. olduğunu belirledi ancak şüpheliler yakalanmadı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dosyayı yeniden ele alarak 4 şüphelinin yakalanması için soruşturmayı derinleştirdi ve aile fertlerini takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin imam nikahı kıyarak evlendiklerini, bu evliliklerden olay tarihinden sonra çocuklarının dünyaya geldiğini ve İzmir'in Bayındır ilçesinde oturduklarını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda dün sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, Bayındır'daki 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, firari cinayet zanlıları İ.İ., M.İ., M.İ. ve F.İ. imam nikahlı eşleriyle yaşadıkları evde gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı.
KİMLİKLERİNİ GİZLEYEREK İNŞAAT USTASI OLARAK ÇALIŞMIŞLAR
JASAT tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin inşaatlarda usta olarak çalıştıkları ve aileleriyle aynı evde yaşadıkları tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin komşularına kendilerini farklı isimlerle tanıttıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Tam 22 yıl sonra yakalandılar! Kimliklerini gizleyip inşaat ustası olarak çalışmışlar Tam 22 yıl sonra yakalandılar! Kimliklerini gizleyip inşaat ustası olarak çalışmışlar Manisa'da 22 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı Manisa'da 22 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı Manisa'da imzalar atıldı, 600 bin yapının deprem testi ücretsiz yapılacak Manisa'da imzalar atıldı, 600 bin yapının deprem testi ücretsiz yapılacak

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CİNAYET ŞÜPHELİLERİ 22 YIL KİMLİKLERİNİ GİZLEYİP İNŞAAT USTASI OLARAK ÇALIŞMIŞLAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:21 Merkez Bankası rezervleri son 1 ayda 9,3 milyar dolar azaldı
16:43 Dehşet anları kamerada! Demir çubukla darp edilen kadın kanlar içinde yere yığıldı
16:48 Türkiye'de şap alarmı! 8 işletme karantinaya alındı, iki ilimize canlı hayvan girişi yasaklandı
13:24 İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifine ilişkin ilk değerlendirme: Her şey çok güzel olacak
15:48 Amedspor ile Afyonspor arasındaki maç seyircisiz oynanacak
16:24 Twitter'da dünyanın en etkili hesapları belli oldu! İlk 20'de Haluk Levent ve Babala TV de var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'te esnafı ziyaret etti
16:07 Tam 22 yıl sonra yakalandılar! Kimliklerini gizleyip inşaat ustası olarak çalışmışlar
15:38 Milli futbolcu, ateşli pozlarıyla adından söz ettiren fenomenle öpüşürken görüntülendi
15:26 Son Dakika: HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren konulan bloke kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2023 17:37:17. #1.12#
SON DAKİKA: CİNAYET ŞÜPHELİLERİ 22 YIL KİMLİKLERİNİ GİZLEYİP İNŞAAT USTASI OLARAK ÇALIŞMIŞLAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement