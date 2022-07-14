Cinayet şüphelileri polis baskınıyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Cinayet şüphelileri polis baskınıyla yakalandı

14.07.2022 21:59
Cinayet şüphelileri polis baskınıyla yakalandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine polis ekiplerinin girdiği dairede bacağında kesici- delici alet izine rastlanılan Tugay Bekdemir'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 1'i kadın 2 şüphelinin kimliği belirlendi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine polis ekiplerinin girdiği dairede bacağında kesici- delici alet izine rastlanılan Tugay Bekdemir'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 1'i kadın 2 şüphelinin kimliği belirlendi. Cinayet şüphelisi 2 kişi, polisin saklandıkları eve baskın yaptığısırada kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 sokaktaki bir evden 8 Temmuz'da kötü kokular gelmesi üzerine binada oturanlar, saat 20.00 sıralarında polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, girdikleri evde Tugay Bekdemir'in cesediyle karşılaştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, elbiseleri çıkartılan Bekdemir'in, bacağından kesici- delici bir alet ile yaralanarak öldürüldüğünü belirledi. Cesedin ise 3 günlük olduğu değerlendirilirken, bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Tugay Bekdemir'in cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Tugay Bekdemir'i ölümüne neden olan kesici-delici aletin evde bulunamaması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet kuşkusuyla çalışma başlattı. araştırma yapan polis, Tugay Bekdemir'in ölü bulunduğu evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında Bekdemir'in, D.K. ile İ.K. ile görüştüğü tespit edildi. Harekete geçen polis, şüphelilerin Kemalpaşa Mahallesi 7058 sokakta saklandığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin yakalanması için söz konusu adrese giden polis, 1'i kadın olmak üzere 2 şüpheliyi otomobille kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
İki taksiciyi silahla yaralayıp gasbeden şüpheliler yakalandı İki taksiciyi silahla yaralayıp gasbeden şüpheliler yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayet şüphelileri polis baskınıyla yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:39 Orman yolu yapımı sırasında EYP'nin infilak etmesi sonucu şirket sahibinin 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
21:37 Vakaların yeniden yükselişe geçtiği koronavirüsün en yaygın yeni belirtisi şiddetli boğaz ağrısı
21:33 Bahçeli tarafından yeniden MHP üyeliğine davet edilen Baki Ersoy: Liderimin çağrısından şeref duydum
20:59 Kör Kahin Baba Vanga'dan yılın geri kalanı için korkunç kehanet: Kıtlık ve kuraklık olacak
20:13 İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa edeceğini açıklandı: Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok
20:04 Karısını öldüren koca işlediği cinayetten sonra oğlunu aradı: Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir
19:59 Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Pabuççuoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı
19:26 Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 36 yerinden bıçaklanarak can vermiş
18:32 Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 22:03:10. #1.12#
SON DAKİKA: Cinayet şüphelileri polis baskınıyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement