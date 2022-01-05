Cinayet şüphelileri tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Eskişehir'de, yılbaşı gecesi işlenen cinayetin yanı sıra 6 aydır kayıp olarak aranan şahsı da öldürdükleri ortaya çıkan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yılbaşı gecesi saat 23.50 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arkasında bulunan boş arazide iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Göktuğ Tamer Kutlusak (36) hayatını kaybetti. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında bölgedeki iş yeri ve diğer güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alındı. Olayın şüphelileri olduğu tespit edilen Görkem D. (23) ve Benan B. (55) Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde, 6 aydır kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan'ı da öldürdüklerini itiraf etti. Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınlarındaki TCDD'ye ait ağaçlık arazide yaptıkları barakada yaşayan 2 şüpheli, cesedi de yakın bir alana gömdüklerini ifadelerinde belirtti. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, barakanın arkasında kepçe yardımıyla yaptıkları kazıda Mehmet Yerebakan'a ait cesedi toprağa gömülü vaziyette buldu.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Görkem D. (23) ve Benan B. (55), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR