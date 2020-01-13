Cinayet şüphelisi 10 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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Cinayet şüphelisi 10 yıl sonra yakalandı

6 saat önce

Sakarya'da cinayet şüphelisi, 10 yıl sonra yakalandı.

Cinayet şüphelisi 10 yıl sonra yakalandı, System.String[]

Sakarya'da cinayet şüphelisi, 10 yıl sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı Budaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 12 Ocak 2010'da Sakarya Köprüsü mevkisinde Nur Can Bal'ı öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İstihbari çalışmalar ve fiziki takibin ardından M.T'nin saklandığı adresi belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

"Kasten öldürme" ve "tehdit" suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.T, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:18 Kaynak: AA
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