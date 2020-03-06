Cinayet şüphelisi 23 yıl sonra ahırda yakalandı - Son Dakika

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Cinayet şüphelisi 23 yıl sonra ahırda yakalandı
7 saat önce
NİĞDE'de 23 yıl önce işlediği cinayetten aranan N.K. (55), ahırda saklanırken yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:07 Kaynak: DHA
NİĞDE'de 23 yıl önce işlediği cinayetten aranan N.K. (55), ahırda saklanırken yakalandı.
Niğde İl Jandarma ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kaynarca Köyü'nde 1997 yılında meydana gelen 'adam öldürme' suçundan 18 yıl hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N. K.'nin bir ahırda saklandığı bilgisine ulaştı. JASAT ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonla şüpheli N.K.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından N.K. Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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