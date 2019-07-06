Son Dakika Haberleri: Cinayet şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi
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Cinayet şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 1,5 yıl önce Mehmet Emin Sevinmiş'in (68) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Cinayet şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 1,5 yıl önce Mehmet Emin Sevinmiş'in (68) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, 14 Ocak 2018 tarihinde, Birecik'in Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki fıstık tarlasında meydana geldi. Mehmet Emin Sevinmiş, tarlada tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, cinayetle ilgisi olduğunu belirlediği F.G., M.S., V.S., S.B. ve G.A.A.'yı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. 2'si kadın 5 şüpheli, jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:21 Kaynak: DHA
Jandarma, Birecik, Güncel
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