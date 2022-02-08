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Cinayet şüphelisi 5 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Cinayet şüphelisi 5 yıl sonra yakalandı

08.02.2022 15:13
Cinayet şüphelisi 5 yıl sonra yakalandı

Balıkesir'de 2017 yılında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili firari olarak aranan cinayet şüphelisi 5 yıl sonra babasının evinde yakalandı.

Balıkesir'de 2017 yılında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili firari olarak aranan cinayet şüphelisi 5 yıl sonra babasının evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de Aralık 2017'de Atatürk Mahallesi Işık Sokakta iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada Erdinç Ö. isimli şahıs silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay tarihinde polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına altı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan ikisi tutuklanırken, serbest kalan 1 kişinin kararı ise Yargıtay tarafından bozularak 14 yıl hapis cezası verildi. Hakkında verilen ceza sonrası firari duruma geçen ve kasten öldürme suçundan aranan Emin P. (23) isimli şahıs Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası saklandığı babasının evinde yakalandı. Hastaneye sağlık kontrolü için götürülen Emin P. ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

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Balıkesir, Cinayet, Aralık, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet şüphelisi 5 yıl sonra yakalandı - Son Dakika


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