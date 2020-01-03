Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede (2) - Son Dakika

Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede (2)

6 saat önce

ANNE VE KIZI TUTUKLANDIÇanakkale'nin Ezine ilçesinde, Şükrü Gökbudak (39), babası ile tartışan G.Ö. ve kızı N.E. ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı.

Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede (2), System.String[]

ANNE VE KIZI TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Şükrü Gökbudak (39), babası ile tartışan G.Ö. ve kızı N.E. ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Kavgada anne-kız ve 15 yaşındaki torun tarafından dövülen Gökbudak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınıp mahkemeye çıkartılan şüphelilerden anne G.Ö. ve kızı N.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yaşındaki torun E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:07 Kaynak: DHA
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