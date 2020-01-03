Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede (2) - Son Dakika

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Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede (2)
6 saat önce
ANNE VE KIZI TUTUKLANDIÇanakkale'nin Ezine ilçesinde, Şükrü Gökbudak (39), babası ile tartışan G.Ö. ve kızı N.E. ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:07 Kaynak: DHA
ANNE VE KIZI TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Şükrü Gökbudak (39), babası ile tartışan G.Ö. ve kızı N.E. ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Kavgada anne-kız ve 15 yaşındaki torun tarafından dövülen Gökbudak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınıp mahkemeye çıkartılan şüphelilerden anne G.Ö. ve kızı N.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yaşındaki torun E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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