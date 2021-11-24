CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA VE İKİ OĞLU SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI - Son Dakika

CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA VE İKİ OĞLU SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI

NİĞDE'de, Gökay Kaplan'ın (48) av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili baba ve iki oğlu, saklandıkları evde yakalandı.

NİĞDE'de, Gökay Kaplan'ın (48) av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili baba ve iki oğlu, saklandıkları evde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, 15 Kasım'da Gökay Kaplan'ın, Ata Sanayi Sitesi'nde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu olayla ilgili D.Ş., kardeşi A.Ş. ve babaları İ.Ş.'yi merkeze bağlı Kömürcü köyünde suç aletiyle birlikte saklandıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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