Cinayet şüphelisi baca deliğinde kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Cinayet şüphelisi baca deliğinde kıskıvrak yakalandı

25.07.2022 01:15
Cinayet şüphelisi baca deliğinde kıskıvrak yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cinayet şüphelisi polisin başarılı operasyonu sonucunda baca deliğinde kıskıvrak yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cinayet şüphelisi polisin başarılı operasyonu sonucunda baca deliğinde kıskıvrak yakalandı.

Olay, Bandırma ilçesi Hacı Yusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Bahadır B., İsmail Hakkı Arkan'ı (33) balık restoranında göğüs bölgesinden bıçakladı. Arkan, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen İsmail Hakkı Arkan yaşamını yitirdi. Olayın ardından Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kameralardan yapılan takiple kısa sürede cinayet zanlısı Bahadır B.'nin yerini belirledi. Asayiş polisinin ısrarlı kamera takibiyle en son kamera açısından kaybolduğu sokağı ablukaya alan polis ekipleri şüphelinin bir işyerinin havalandırma boşluğundan girerek bacasında saklandığını tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Şüpheli Bahadır B. emniyetteki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine konuldu. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı Servis aracı alev alev yandı Servis aracı alev alev yandı
Kaynak: İHA

Araştırma, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet şüphelisi baca deliğinde kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
23:18 Sivas'ta çobanın hırsız sanıp tüfekle vurduğu 3 kişinin koyun ticareti yaptığı öğrenildi
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:32 Yürek yakan kazada yaşamını yitiren polis memuruyla ilgili kahreden detayı Emniyet Müdürü paylaştı
22:29 Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı
22:20 Milletin Sesi mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere seçim vaadi: Her bayramda en az asgari ücret kadar ikramiye verilecek
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
22:05 Galatasaray'ın yeni transferi Seferovi ilk maçında mest etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 01:16:34. #1.12#
SON DAKİKA: Cinayet şüphelisi baca deliğinde kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement