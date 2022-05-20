İstanbul Sancaktepe'de kovalamacanın ardından polise silahla mukavemet gösteren cinayet şüphelisi, bacağından vurularak yakalandı.

1 Mart'ta öldürülen Cemile İrmikli'nin katil zanlısı Caner F'nin (26) araç kiraladığı bilgisinin edinilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Takibe alınan 34 FFE 534 plakalı araçtaki şüpheli ile diğer üç kişi, polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheliler, kovalamacanın ardından Basra Caddesi'nde kıstırıldı.

Araçtakilerin polise silahla mukavemet göstermesi üzerine Caner F, bacağından vurularak yakalandı.

Cinayet şüphelisi Caner F, ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçta yapılan aramada bir tabanca, uyuşturucu madde ve mazot kaçakçılığında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Araçtakilerden Emrah B. ile Özcan O'nun da çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili toplam 5 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.