Son Dakika Haberleri: Cinayet Şüphelisi Cami Avlusunda Yakalandı

Cinayet Şüphelisi Cami Avlusunda Yakalandı

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Nevzat Esen'i (52) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan ev arkadaşı R.E. (44), cami avlusunda yakalandı.

Cinayet Şüphelisi Cami Avlusunda Yakalandı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Nevzat Esen'i (52) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan ev arkadaşı R.E. (44), cami avlusunda yakalandı.

Alanya ilçesi  Dinek Mahallesi'ndeki evde önceki gün saat 23.00 sıralarında bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Nevzat Esen'in cesediyle karşılaştı. Nevzat Esen'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga gönderildi.

Soruşturma başlatan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet şüphelisinin Nevzat Esen'in ev arkadaşı R.E. olduğunu belirledi. Olay sonrası sağlık ekiplerine Esen'in yerini gösteren R.E., ardından kaçtığı saptandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takiple R.E.'yi dün gece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aliş Camii'nin avlusunda yakaladı. Gözaltına alınan R.E., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:25 Kaynak: DHA

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