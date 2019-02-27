Cinayet Şüphelisi Cami Avlusunda Yakalandı
1 saat önce
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Nevzat Esen'i (52) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan ev arkadaşı R.E. (44), cami avlusunda yakalandı.
ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde Nevzat Esen'i (52) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan ev arkadaşı R.E. (44), cami avlusunda yakalandı.
Alanya ilçesi Dinek
Mahallesi'ndeki evde önceki gün saat 23.00 sıralarında bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Nevzat Esen'in cesediyle karşılaştı. Nevzat Esen'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga gönderildi.
Soruşturma başlatan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
, cinayet şüphelisinin Nevzat Esen'in ev arkadaşı R.E. olduğunu belirledi. Olay sonrası sağlık ekiplerine Esen'in yerini gösteren R.E., ardından kaçtığı saptandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takiple R.E.'yi dün gece Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki Aliş Camii'nin avlusunda yakaladı. Gözaltına alınan R.E., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:25 Kaynak: DHA
Sahtekar Papazın 'Ölü Diriltme' Töreni Sosyal Medyada Olay Oldu
Ölü Bulunan 3 Aylık Reyhan Bebeğin Annesi Serbest
Ölü Bulunan 3 Aylık Reyhan Bebeğin Annesi Serbest Bırakıldı
THY, Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti