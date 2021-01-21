Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı

21.01.2021 14:00
Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı

ANTALYA'da Şadiye Öztürk'ün (85) yalnız yaşadığı evinde öldürülmesiyle ilgili aranan 2 şüpheliden H.K, polis tarafından cami tuvaletinde yakalandı.

ANTALYA'da Şadiye Öztürk'ün (85) yalnız yaşadığı evinde öldürülmesiyle ilgili aranan 2 şüpheliden H.K, polis tarafından cami tuvaletinde yakalandı.

Olay, iki gün önce Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın giriş katında yaşayan Şadiye Öztürk, evinin salonunda ölü bulundu. Salon duvarlarındaki kandan yola çıkan polis, olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Evin karşısında bulunan bir caminin güvenlik kamerası görüntülerinden iki şüphelinin eşkali belirlendi. Şüphelilerden H.K.'nın Hüseyin Alanyalı Camii'nde olduğu ihbarı üzerine adrese giden Yunus timleri, şüpheliyi cami tuvaletinde yakaladı. Gözaltına alınan H.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen H.K., ifadesine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Diğer şüpheli S.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
YORUMLAR
500
34 ve 18 yıl hapis cezası ile aranan 2 firari tutuklandı 34 ve 18 yıl hapis cezası ile aranan 2 firari tutuklandı Van'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı Van'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı 3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı 3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet, Kepez, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:29 DEVA lideri Ali Babacan SADAT için ne dedi? "SADAT'ın kuruluşu bir an önce başımıza bir iş gelmeden gidelim dediğimiz dönemler!"
15:16 Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!
15:09 Savaş suçu davasında 21 yaşındaki Rus askere ömür boyu hapis
15:03 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Efe ailesini korumak için nasıl bir tehlikeye girecek?
14:44 Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi "pes" dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim
14:43 Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Ender ve Yıldız yeniden birlikte mi hareket edecek?
14:39 Süper Lig'de en çok yayın geliri elde eden takım şampiyon Trabzonspor'u sollayan Fenerbahçe oldu
14:37 Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 15:36:44. #1.12#
SON DAKİKA: Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement