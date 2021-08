CİNAYET ŞÜPHELİSİ, CANLI YAYIN YAPIP TESLİM OLDU - Son Dakika

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde geçen 9 Ağustos'ta çıkan bir kavgada tabancayla bir kişiyi öldürüp, kendi kardeşiyle birlikte 2 kişiyi de yaraladıktan sonra kaçan şüpheli Bayram Say (28), aranırken bugün sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte canlı yayın yaptıktan sonra jandarmaya teslim oldu.

Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi'nde geçtiğimiz 9 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında alkol alıp eğlenen Bayram Say ile Rıdvan Kaygılı arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Bayram Say, yanında taşıdığı tabancayla rastgele çevreye ateş açtı. Say'ın açtığı ateş sonucu mermiler kavgayı ayırmaya çalışan 34 yaşındaki Fatih Bozkaya'nın başına, 33 yaşındaki Rıdvan Kaygılı'nın göğsüne ve Say'ın kardeşi 23 yaşındaki Erkan Say'ın da bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Bayram Say ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olan evli 3 çocuk babası Fatih Bozkaya, tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesinde dün yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Bir kişiyi öldürmekten iki kişiyi de yaralamak suçundan jandarma tarafından aranan cinayet zanlısı Bayram Say, bugün sosyal medya hesabından 'Son kez' başlığıyla kız arkadaşıyla birlikte bir otomobilin arka koltuğundayken canlı yayın yaptı. Cinayet suçundan aranmasına rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Say, otomobili kullanan sürücüye 'Abi sen biraz yavaş git son kez Bağbaşı'nı göreyim' diyerek yayınına devam etti. Say, yayının devamında, "Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada diyeceğim' dedikten sonra yanındaki kız arkadaşı da "Bakın, bakın son kez bakıyorsunuz? Ben de son kez bakıyorum" dedi. Say, yayınında son kez olarak da "Ne yapalım kaderimiz böyleymiş" dedikten sonra yayını sona erdirdi. Say, ardından jandarmaya gidip teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye giden Say, tutuklandı.