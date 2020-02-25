Cinayet şüphelisi hurdacı, tutuklandı - Son Dakika
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Cinayet şüphelisi hurdacı, tutuklandı

7 saat önce

BURSA'da, hurdacı dükkanındaki motosikletin, çalınan motosikleti olduğunu öne süren Yusuf Yiğit'i (24) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren iş yeri sahibi Nihat Öztürk (61), tutuklandı.

Cinayet şüphelisi hurdacı, tutuklandı, System.String[]

BURSA'da, hurdacı dükkanındaki motosikletin, çalınan motosikleti olduğunu öne süren Yusuf Yiğit'i (24) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren iş yeri sahibi Nihat Öztürk (61), tutuklandı.

Olay, Pazar günü saat 17.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Yiğit, önünden geçtiği hurdacı dükkanında bir motosiklet gördü. Motosikletin kendisine ait olduğunu iddia eden Yiğit, hurdacı Nihat Öztürk'e nereden aldığını sordu. Yiğit, motosikleti isteyince tartışma çıktı. Esnafın araya girmesiyle olay yerinden ayrılan Yiğit, bir süre sonra geri dönünce yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çeken Nihat Öztürk, Yusuf Yiğit'e 3 el ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Yusuf Yiğit, kaçmaya çalışırken yaklaşık 50 metre sonra yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Yusuf Yiğit, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nihat Öztürk ile olay anında yanında bulunan oğlu O.Ö.'yü (31) gözaltına aldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yiğit'in sırt çantasıyla hurdacıya gelişi, yaşanan tartışma ve Nihat Öztürk'ün silahıyla ateş ettiği yer aldı. Yaralı olarak kaçmaya çalışan Yusuf Yiğit bir süre sonra yere yığılırken, Nihat Öztürk ve oğlu O.Ö.'nün da olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nihat Öztürk, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nihat Öztürk'ün oğlu O.Ö. ise serbest bırakıldı.


Nihat Öztürk, Yusuf Yiğit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:41 Kaynak: DHA
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