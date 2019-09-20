Cinayet şüphelisi jandarmanın denetiminde yakalandı
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ZONGULDAK'ta, jandarma ekiplerince yapılan huzur denetiminde, aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:35 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta, jandarma ekiplerince yapılan huzur denetiminde, aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı. Zonguldak Jandarma
Komutanlığı ekipleri, il genelinde 215 kişilik jandarma personelinin katılımıyla huzur denetimi gerçekleştirdi. Denetim kapsamında, Zonguldak- Ankara
yolunda, eğitimli köpek 'Öfke' ile de araçlarda arama yapıldı. Öğlen saatlerinde sona eren denetimde aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda ise 110 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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