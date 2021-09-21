Cinayet şüphelisi kayalıkların arasında yakalandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 9 ay önce işlenen cinayetin firari şüphelisi, jandarmanın operasyonuyla gizlendiği kayalıkların arasında yakaladı.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağbaşı Mahallesinde 6 Ocak 2021 tarihinde Mehmet Sinan Ortakaya'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı olan firari Halil Karahan'ın ilçede gizlendiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şafak vakti düzenlediği operasyonla şüpheli Halil Karahan'ı gizlendiği kayalıkların arasında yakaladı. Gözaltına alınan Karahan, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: DHA
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