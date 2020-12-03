Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (4) - Yeniden - Son Dakika

Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (4) - Yeniden

03.12.2020 14:23
Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (4) - Yeniden, System.String[]

ANTALYA'DA ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, OTOMOBİLİNİ SATMIŞKahramanmaraş'ta, kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açıp, birinin şehit olmasına, diğerinin yaralanmasına neden olan saldırganın, Antalya'da arkadaşı Aykut Çakal'ı otomobilini satarak parasını almak...

ANTALYA'DA ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, OTOMOBİLİNİ SATMIŞ

Kahramanmaraş'ta, kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açıp, birinin şehit olmasına, diğerinin yaralanmasına neden olan saldırganın, Antalya'da arkadaşı Aykut Çakal'ı otomobilini satarak parasını almak için öldüren Muhammet Karataş (22) olduğu ortaya çıktı.

Antalya'da, giyim mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'dan (24) İstanbul'da yaşayan ailesi 23 Kasım gecesinden sonra haber alamayınca durumu polise bildirdi. Tüm aramalara rağmen Aykut Çakal'ın izine rastlanmazken, aile, oğullarının kaybolmasının ardından 2008 model otomobilinin Muratpaşa ilçesindeki bir galeriye satıldığını, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı Muhammet Karataş olduğunu öne sürdü. Karataş'ın, satış işlemleri sırasında da Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli Muhammet G.'yi aracın sahibiymiş gibi yanında getirdiği iddia edildi.TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDUÇalışmalarını bu yönde genişleten ekipler, Aykut Çakal'ın benzeri Muhammet G.'ye ulaştı. Gözaltına alınan Muhammet G., Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Muhammet G.'nin belirttiği ormanlık alanda arama yapan polis, Aykut Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini, toprağa gömülü halde buldu. Ekipler tarafından gömüldüğü yerden çıkartılan Çakal'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Şüphelilerin Aykut Çakal'a ait otomobili 86 bin liraya sattıkları saptandı. Bulunan otomobile el konuldu.SURİYELİ ZANLI TUTUKLANDIGözaltındaki Muhammet G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.POLİSLERE SALDIRININ FAİLİ

Isparta, İzmir ve Hatay'a gittiği belirlenen diğer zanlı Muhammet Karataş'ın, bugün Kahramanmaraş'taki otele kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açarak birinin şehit, diğerinin yaralanmasına neden olan saldırgan olduğu belirlendi. Görgü tanıkları ile bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, Muhammet Karataş'ın yakalanması için kent genelinde operasyon başlattı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -


Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (4) - Yeniden
Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (4) - Yeniden

Karataş, Antalya, Şehit, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (4) - Yeniden - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (4) - Yeniden - Son Dakika
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