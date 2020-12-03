Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (5) - Son Dakika

Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (5)
03.12.2020 14:46
YAKALANDIKahramanmaraş'ta kaldığı otele kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açarak, 1 polis memurunu şehit edip, 1 polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş (22), yakalandı.
YAKALANDI
Kahramanmaraş'ta kaldığı otele kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açarak, 1 polis memurunu şehit edip, 1 polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş (22), yakalandı. Saldırının ardından otelden çıkıp, kalabalığa karışan Karataş, saat 14.00 sıralarında kent merkezindeki bir av bayisine giderek mermi istedi. İhbar üzerine polis ekipleri de av bayine geldi. Kaçmaya başlayan Karataş, yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı.Toplanan kalabalık tarafından linç edilmek istenilen Muhammet Karataş, polis tarafından kurtarılarak, emniyete götürüldü.
Son Dakika Kahramanmaraş'ta bir polisi şehit eden saldırgan Antalya'da tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı Kadir Şeker'i cezaevinde ziyaret eden arkadaşı anlattı: 'Öylece çekip gidemezdim' derken gözleri doldu Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Bankayı soymak istedi, pişman olup polise teslim oldu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu