Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (11) - Son Dakika

Antalya'da, işlediği cinayet nedeniyle aranırken geldiği Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına alan polis memuru Barış Göl'ü şehit eden ve yaralı olarak ele geçirilen Muhammet Karataş, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!