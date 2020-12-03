Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (11) - Son Dakika

Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (11)
03.12.2020 23:42
POLİSİ ŞEHİT EDEN ZANLI ÖLDÜAntalya'da, işlediği cinayet nedeniyle aranırken geldiği Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına alan polis memuru Barış Göl'ü şehit eden ve yaralı olarak ele geçirilen Muhammet Karataş, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
POLİSİ ŞEHİT EDEN ZANLI ÖLDÜ
Antalya'da, işlediği cinayet nedeniyle aranırken geldiği Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına alan polis memuru Barış Göl'ü şehit eden ve yaralı olarak ele geçirilen Muhammet Karataş, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Son Dakika Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı'nın yargılanmasına başlandı Bursa'da erkek arkadaşını tabancayla öldüren kadın tutuklandı Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne! Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu Fauci, Pfizer'ın korona aşısını onaylayan İngiltere'yi eleştirdi: Aceleci davrandılar Bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenleyip tepki çeken 14 kişiye toplamda 44 bin lira ceza Son Dakika: Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı Koronavirüs denetiminde pes dedirten görüntüler! Koltukların arasındaki gizli bölmede yakalandılar