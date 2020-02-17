Cinayet şüphelisi koca: 'Eşim kendini öldürdü" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cinayet şüphelisi koca: 'Eşim kendini öldürdü' - Son Dakika

Cinayet şüphelisi koca: 'Eşim kendini öldürdü"

7 saat önce

Eskişehir'de, dün sabah saatlerinde 'kıskançlık' iddiasıyla çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen cinayet şüphelisi Ferhat F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet şüphelisi koca: 'Eşim kendini öldürdü

Eskişehir'de, dün sabah saatlerinde 'kıskançlık' iddiasıyla çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen cinayet şüphelisi Ferhat F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı Ferhat F. adliye girişinde basın mensuplarına, "Ne öldürmesi, eşim kendini öldürdü" dedi.


Edinilen bilgilere göre, olay dün Erenköy Mahallesi Yazan Sokak'ta yaşandı. İddialara göre, evde kahvaltı esnasında Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iddialara göre Ferhat F. aldığı bıçakla eşi Hafize F.'yi yaraladı. Ağır yaralanan Hafize F., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hafize F., müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.


Cinayet şüphelisi Ferhat F. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Ferhat F., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden öldürdünüz' sorusuna; "Ne öldürmesi, eşim kendini öldürdü" diye cevap verdi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
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