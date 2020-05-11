Cinayet şüphelisi muhtar teslim oldu, 'odun' tartışmasında vurduğunu söyledi (2) - Son Dakika

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Cinayet şüphelisi muhtar teslim oldu, 'odun' tartışmasında vurduğunu söyledi (2)
6 saat önce
TUTUKLANDISakarya'nın Hendek ilçesinde tartıştığı Turgay Baş'ı öldüren muhtar Salih Tekraş, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemiyle adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Sakarya'nın Hendek ilçesinde tartıştığı Turgay Baş'ı öldüren muhtar Salih Tekraş, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemiyle adliyeye sevk edildi. Salih Tekraş, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 06:51 Kaynak: DHA
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