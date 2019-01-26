Son Dakika Haberleri: Cinayet Şüphelisi Olarak 2 Yıldır Aranıyordu, Asayiş Ekipleri Kıskıvrak Yakaladı

Cinayet Şüphelisi Olarak 2 Yıldır Aranıyordu, Asayiş Ekipleri Kıskıvrak Yakaladı

1 saat önce

Cinayet şüphelisi olarak 2 yıldır aranıyordu, asayiş ekipleri kıskıvrak yakaladıMARDİN - Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2017 yılından beri cinayet şüphelisi olarak aranan İ.Ö.

Cinayet şüphelisi olarak 2 yıldır aranıyordu, asayiş ekipleri kıskıvrak yakaladı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2017 yılından beri cinayet şüphelisi olarak aranan İ.Ö.'nün İstanbul'dan Kızıltepe'ye geldiği istihbaratı üzerine düzenledikleri operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 2017 yılında İstanbul'da İlyas Özdemir'in öldürülmesi ve H.Ö.'nün yaralanma olayına karıştığı iddia edilen İ.Ö., ismindeki şüpheli şahsın Kızıltepe'ye geldiği bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri, şüphelinin Yenikent Mahallesi Robin Sokak'ta bir sitede daire kiraladığı bilgisine ulaştı. Asayiş Büro ekipleri ve özel harekat polislerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda şüpheli İ.Ö., bulunduğu kiralık dairede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısın daha önce mahkemesi görüldüğü ve 2 yıldır arandığı öğrenildi. Şüpheli İ.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

Kızıltepe, 3. Sayfa
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