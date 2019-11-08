Son Dakika Haberleri: Cinayet şüphelisi şahıs polis ekiplerince yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Cinayet şüphelisi şahıs polis ekiplerince yakalandı

Cinayet şüphelisi şahıs polis ekiplerince yakalandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı şahsı öldürdükten sonra kayıplara karışan H.P., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet şüphelisi şahıs polis ekiplerince yakalandı, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı şahsı öldürdükten sonra kayıplara karışan H.P., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçe merkezinde alacak verecek meselesi yüzündün tartıştığı İsmail Tuncay'ı öldüren H.P. olayın ardından kayıplara karıştı. Tuncay'ın cansız bedeni morga kaldırılırken kaçan şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği aramalar sonrasında yakalanan H.P., gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götülen şahsın, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:40 Kaynak: İHA
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